Melikgazi'de İngilizce Yaz Kampı Başvuruları Başladı

Melikgazi Belediyesinin düzenlediği "İngilizce Yaz Kampı"na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25-29 Ağustos tarihleri arasında 11-14 yaş aralığındaki gençlere özel olarak kamp düzenlenecek.

Kampta, İngilizce dersler, İngilizce içerikle açık hava maceraları, sanat ve el sanatları, müzik, dans, eğlence performansları, öğrenme, keşif, buluş ile spor ve takım mücadeleleri aktiviteleri yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlerle birlikte doğayla iç içe bir ortamda, güzel bir etkinliği daha gerçekleştireceklerini ifade etti.

Gençlerin İngilizce seviyelerini artıracak etkinlik için başvuruların devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitimde öncü, lider ve yenilikçi yaklaşımımızla çocuklarımıza, gençlerimize özel birbirinden önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz. İngilizce yaz kampımızda 5 gün boyunca gençlerimiz İngilizce içeriklerle keyifli aktiviteler yapabilecekler. Gesi Kamp Merkezimizin tarihi dokusu, doğal ortamı ile gençlerimiz hem keyifli bir etkinlik yaşayacak hem de İngilizce konuşma, anlama ve kavrama becerilerini zenginleştirebilecekler. Oldukça verimli geçecek kampımıza tüm gençlerimizi bekliyoruz."

Kontenjan sınırı olan kamp için katılımın ücretli olduğu, başvuruların ise belediyenin resmi internet adresinden veya WhatsApp ihbar hattından yapılabileceği bildirildi.