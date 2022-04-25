Melikgazi Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi, birçok hastalığın taşınmasında tehlike arz eden larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belirli periyotlarla sürdürülen ilaçlama çalışmaları ile yaz aylarının rahat ve huzurlu geçirileceğini belirtti.

Palancıoğlu, ilaçlamanın önemini vurgulayarak "İlçe genelinde düzenli olarak topluma açık ortak kullanım alanları, su kanalları, foseptik çukurları, çöp kovaları, mazgallar ve yeşil alanlarda doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar ile ilaçlama yaparak, larva, sivrisinek ve karasinek mücadelesinde hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu bilinçli mücadele ile çevre ve toplum sağlığını korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.