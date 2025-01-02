Melikgazi'de Fahiş Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler fahiş fiyat denetiminin yanı sıra gramaj eksikliği, etiket denetimi ve reyon fiyatları ile kasa fiyatlarını denetleyerek verileri kayıt altına aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak vatandaşların mağdur edebilecek fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yıl boyunca denetimlerin rutin aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

Ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bilhassa temel gıda ürünlerine uygulanan fahiş fiyatların engellenmesi için zabıta ekiplerimiz etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptılar. Melikgazi genelinde hizmet veren işletmelerin reyon fiyatları ile etiket fiyatlarını teker teker karşılaştırarak titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Yaptığımız denetimlerle vatandaşlarımızın bütçesini korumak ve güvenilir alışveriş koşullarını sağlamayı amaçlıyoruz. Fahiş fiyat artışı veya etiketlerde ihlal yaptığı tespit edilen işletmelere ekiplerimiz tutanak tutarak, İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriyor."