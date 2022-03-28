Melikgazi'de çocuklara yönelik sinema keyfi sürüyor - Haberler

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Melikgazi'de çocuklara yönelik sinema keyfi sürüyor

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Melikgazi'de çocuklara yönelik sinema keyfi sürüyor

Melikgazi Belediyesi çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki etkinliklerle her hafta sonu birbirinden keyifli animasyon ve çocuk filmleriyle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, etkinlikte çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.

Etkinliğin "Kitap Sizden Sinema Bileti Bizden" kampanyası kapsamında düzenlendiğini vurgulayan Palancıoğlu, "Çocuklar bu hafta 'Kayıp Balık Nemo' animasyon filmini izledi. Çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Çocuklarımıza yapılan her yatırım geleceğe yatırımdır." ifadesini kullandı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Melikgazi Belediyesi, Animasyon, Tiyatro, Sinema, Güncel, Haberler

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