Melikgazi'de Çocuklar İçin İngilizce Yaz Kampı Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi, 11-14 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlediği İngilizce yaz kampında aktivitelerle dolu bir deneyim sunuyor. Kamp, yoğun ilgi nedeniyle tekrar edilecek.

Melikgazi Belediyesinin 11-14 yaş aralığındaki çocuklara özel gerçekleştirdiği İngilizce yaz kampı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gesi Kamp Merkezi'ndeki kamp boyunca İngilizce dersler, açık hava maceraları, sanat ve el sanatları, spor ve takım mücadeleleri, müzik, dans ve eğlence performansları, öğrenme, keşif ve buluş aktiviteleri düzenlendi.

İngilizce konuşma, anlama, kavrama becerilerinin çeşitli aktivitelerle desteklendiği kampa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle tekrarı yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gesi Kamp Merkezi'nin doğal cazibesiyle gençlere hem eğitim hem de dinlenme imkanı sunduğunu belirtti.

Palancıoğlu, 1-5 Eylül tarihleri arasında yine kurs düzenleyeceklerini kaydetti.

