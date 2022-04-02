Melikgazi'de 3 yılda 550'den fazla metruk yapı yıkıldı - Haberler

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Melikgazi'de 3 yılda 550'den fazla metruk yapı yıkıldı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Melikgazi'de 3 yılda 550'den fazla metruk yapı yıkıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, metruk binaları yıkıp çarpık yapılaşmayı sorun olmaktan çıkardıklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, metruk binaları yıkıp çarpık yapılaşmayı sorun olmaktan çıkardıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Tacettinveli Mahallesi'nde bulunan metruk bir evi sahibi ile anlaşarak yıktıklarını belirtti.

İlçede 3 yılda 550'den fazla metruk yapıyı yıktıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çarpık yapılaşmayı Melikgazi'mizde sorun olmaktan çıkarıyoruz. Yıkım yaparken gönülleri kırmıyoruz. Metruk binalar uygunsuz işlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Bu sayede hem güvenli yerler ortaya çıkıyor hem de çevre kirliliği ortadan kalkmış oluyor. Eski binalar ile de anlaşıp yıkıyor yerine yol, park gibi hizmetler yapıyoruz. Şehir merkezleri bizim evimizdeki misafir odası gibi olmalı."

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Mustafa Palancıoğlu, Güncel, Haberler

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