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Melikgazi'de 16 Tarihi Eser Restorasyonu Tamamlandı

Melikgazi'de 16 Tarihi Eser Restorasyonu Tamamlandı
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 5,5 yıllık süreçte ilçenin tarihi dokusunu koruyarak 16 tarihi eseri restore ettiklerini açıkladı. Restorasyon çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi ve eserler geleceğe taşınacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin tarihi dokusunu koruyarak 5,5 yılda 16 tarihi eseri restore ettirdiklerini belirtti.

Başkan Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, eserlerin orijinal dokusunu korumak için çalışmaların titizlikle gerçekleştiğini belirtti.

Tarihi eserlere önem verdiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak değerlerimize sahip çıkmak için titizlikle restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tarihi eserleri gün yüzüne çıkarırken yeniden işlev kazandırarak Melikgazi'mize sunuyoruz. 5,5 yıllık süre içerisinde 700 yıllık Köşk Medrese, 500 yıllık Gön Han, Bakkaloğlu Konağı, Mustafa Bey Konağı, Sırçalı Kümbet, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Gavremoğlu Konağı, Dört Ayak Türbesi, Bezirhan Çeşmesi, Etiler Çeşmesi, Gülük Cami Çeşmesi, Hasinli Çeşmesi, Seyitgazi Çeşmesi, Filintanın Konağı, Ağırnas Sokak Sağlıklaştırması ve Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi restorasyonlarımızla kültürel zenginliklerimizi gelecek kuşaklara aktaracak nitelikli çalışmalara imza attık."

Palancıoğlu, ilçeye yeni değerleri kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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