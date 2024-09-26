Üye Girişi
Haberler

Melikgazi'de 1450 Metruk Bina Yıkıldı

Melikgazi'de 1450 Metruk Bina Yıkıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, son 6 yılda ilçe sınırları içerisindeki metruk binalara yönelik yıkım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yıkım esnasında, madde bağımlılığının önlenmesi için bu binaların önemine dikkat çekildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, son 6 yılda ilçe sınırları içerisinde 1450'ye yakın metruk binanın yıkıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Vali Gökmen Çiçek ve Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile Tacettinveli Mahallesi'nde metruk bir yapının yıkımına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, madde bağımlılarının metruk yapıları mesken tuttuğunu kaydetti.

Yasal prosedürleri tamamlanan metruk yapıların yıkılmasına öncelik verdiklerini aktaran Palancıoğlu, Vali Gökmen Çiçek'in de bu işe önem verdiğini vurguladı.

Metruk binaların yıkılmadığı takdirde şehirde önemli sorun teşkil edeceğini belirten Vali Çiçek de Melikgazi Belediyesinin bu yöndeki çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Mustafa Palancıoğlu Yerel Haberler Melikgazi Belediye Politika Güncel Yaşam

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

 Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu
Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });