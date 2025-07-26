Melikgazi Belediyesinden Açık Hava Sinema Günleri

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Melikgazi Belediyesi, Belsin Mahallesi'nde 'Tay 2' sinema filmi ile açık hava sinema etkinliği gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Palancıoğlu, etkinliklerin kültüre ve sanata verilen önemi artırdığını belirtti.

Melikgazi Belediyesinin Açık Hava Sinema Günleri etkinliği kapsamında "Tay 2" sinema filmi mahalle halkıyla buluştu.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belsin Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Parkı'ndaki etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, insanların yüzünü güldürecek programlar düzenlemeye, kültüre, sanata önem vermeye devam ettiklerini, bu kapsamda her hafta bir mahallede açık hava sinema etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Manevi duyguları olan bir filmi çocuklarla buluşturduklarını anlatan Palancıoğlu, "Film, Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğu anlatıyor. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çeken filme, açık alanda ilgi oldukça yoğundu. Miniklerimiz filmi izlerken ailecek birlik ve beraberlik içinde keyifli anlar yaşadı ve etkinlikten mutlulukla ayrıldı. Bu tür etkinlikler vatandaşlar arasındaki kaynaşmayı da artırıyor. Yaz akşamlarının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarımız için sinema günlerimiz devam edecek. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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