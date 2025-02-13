Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

Melikgazi Belediyesi Yoğun Karla Mücadeleye Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların etkilenmemesi için kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmaların yerinde incelemelerde bulundu.

Melikgazi Belediyesi, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede karla mücadele çalışmalarına katılarak Selçuklu, Hunat, Tacettinveli ve Cumhuriyet mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediye olarak karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personelle aktif bir şekilde sahada olduklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de gece gündüz demeden her zaman sahadayız. Ekiplerimiz, kar yağdığından beri merkezde ve kırsal mahallelerimizde kar temizleme ve tuzlama mesaisini sürdürüyor. İlçemizde cadde ve sokakların temizliği kamyon ve iş makineleriyle yapılırken, kaldırımlarda da küreme ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yoğun bir kar yağışı var. Ekiplerimiz, öncelikle vatandaşların yoğunlukta olduğu ana güzergahlar başta olmak üzere çarşı bölgesi, hastane, okul gibi yerlerde buzlanmaya karşı 24 saat kar temizleme çalışması yapıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
img

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
img

Bir ülkeyi daha karıştırdı
img

Araç sahiplerine her an müjdeli haber gelebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.