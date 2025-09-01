Melikgazi Belediyesi Yaz Kurslarında 10 Bin Çocuğa Eğitim Verildi

Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (MELMEK) kapsamında düzenlenen yaz kurslarında 10 bin çocuk eğitim aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından her yıl tatil döneminde 23 farklı alanda ve 18 tesiste düzenlenen yaz kurslarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kursların çocuklar tarafından ilgi gördüğünü ifade etti.

Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunmanın görevleri arasında bulunduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaz boyunca 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen eğitimlerde çocuklar hem kültürel açıdan zenginleştirici dersler aldı hem de farklı etkinliklerle eğlenceli ve öğretici bir tatil yaşamış oldular. Bu kurslarımız çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Yaz kursları sayesinde öğrenciler birçok farklı alanlarda yeteneklerini geliştiriyor ve özgüven kazanıyor."