Melikgazi Belediyesi Yaz Kursları İçin Kayıtlar Başladı

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Melikgazi Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklar için yaz kurslarına kayıtların başladığını duyurdu. Kurslar, çocukların tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor. Son başvuru tarihi 27 Haziran.

Melikgazi Belediyesinin çocuk ve gençlere yönelik hazırladığı yaz kursları için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MELMEK kapsamında 7-14 yaş arası çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri ve eğlenirken öğrenebilmeleri adına gerçekleştirilen kurslar için son başvuru tarihi 27 Haziran olarak belirlendi.

Artistik cimnastik, badminton, basketbol, diksiyon, el sanatları, futbol okulu, İngilizce ve daha pek çok alanda hizmet verecek kursların kayıtları başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, öğrencileri tatilini dolu dolu geçirmeleri için yaz kurslarına davet etti.

Kurslarda çocukların eğlenerek öğreneceklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm yıl çalıştınız, yoruldunuz ve sonunda tatili hak ettiniz. Tatil boyunca sizleri hem dinlendirecek hem eğlendirecek kurslarımızla doyasıya bir tatil sizleri bekliyor. Futboldan basketbola, İngilizceden spora çeşitli alanlarda açtığımız kurslarımıza katılımlarınızı bekliyoruz. Tamamen ücretsiz yaz kurslarımıza başvuru yapmak isteyenler https://www.melikgazi.bel.tr linkine tıkayabilirler. Tüm öğrencilerimize başarılar, mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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