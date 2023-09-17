Melikgazi Belediyesi Yağmur Suyu Kanallarını Temizledi

Yoğun yağışların sel riski oluşturmaması için Melikgazi Belediyesi genelinde yağmur suyu kanallarında temizlik yapıldı.

Aşırı yağışlar sonucunda oluşabilecek bir sel felaketinin önüne geçebilmek için dereleri ıslah edip, yağmur suyu kanallarını güçlendiren ve bakım çalışmaları yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçe sınırları içerisinde bulunan su kanallarında bir taşkın yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Su kanallarında bulunan çöp, taşların, kumların ve bitki atıklarının temizlenmesi sonucu kanalların sorunsuz bir şekilde çalışmalarını sağlıyoruz. Erenköy, Kıranardı, Hisarcık, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir ve Hacılar yolu üzerinde bulunan ve toplamda 19 kilometrelik yağmur suyu kanallarımız işlevsel olarak faaliyet göstermekte. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin alt yapısını ve üst yapısını güçlendirme yönündeki tüm adımları atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. İlçemizin birçok yerinde su kanallarımız mevcut ve bu şekilde su baskınlarının önüne geçmiş oluyoruz. Su kanallarımızın temizliğine verdiğimiz önem sonucunda kanallarımızda sular taşmadan akıyor. Sel taşkınlarının önlenmesinde büyük görevi olan taşkın suyu kanalları bizim için önemli ve elimizden geldiğince temizleme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ