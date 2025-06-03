Melikgazi Belediyesi WhatsApp İhbar Hattından 58 Bin Talep İletildi

Melikgazi Belediyesi WhatsApp İhbar Hattından 58 Bin Talep İletildi
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyenin WhatsApp ihbar hattı aracılığıyla son bir yıl içinde 58 bin 503 talep aldıklarını açıkladı. 'WhatsApp Dijital Asistan' uygulaması sayesinde vatandaşların istek, öneri ve şikayetleri hızlı bir şekilde çözülüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyenin WhatsApp ihbar hattından 1 yıl içerisinde 58 bin 503 talebin taraflarına iletildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen "WhatsApp Dijital Asistan" uygulaması sayesinde, vatandaşlardan gelen talepler hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Vatandaşlar, 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden istek, öneri ve şikayetlerini iletebilirken, geliştirilen sistem ile vatandaşların uygulama üzerinden ilettiği bildirimler dijital asistan aracılığıyla otomatik olarak alınarak, acil talepler anında ilgili ekiplere iletiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Palancıoğlu, ilçede vatandaşlardan gelen taleplerin hizmetleri hayata geçirme noktasında kendilerine kılavuzluk yaptığını belirtti.

Vatandaşların hızlı bir şekilde belediyeye ulaşabilmeleri adına WhatsApp ihbar hatlarının büyük rol oynadığını kaydeden Palancıoğlu, "7 gün 24 saat boyunca hemşehrilerimiz talep ve önerilerini bizlere anında ulaştırabiliyorlar. 1 yıl içerisinde WhatsApp ihbar hattımızdan 58 bin 503 talep tarafımıza iletildi. Bu durum vatandaşlarımızla sürekli olan iletişimimizi gözler önüne seriyor. İlgili birimimiz çözüm odaklı tutumuyla hızlı bir şekilde bu talepleri sonuçlandırıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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