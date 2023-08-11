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Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Selver ve Dursun Koca Cami'nin açılışı yapıldı

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Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılan Selver ve Dursun Koca Cami'nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da törende konuşma yaptı. Açılış sonrasında cami hizmete girdi.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Selver ve Dursun Koca Cami'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise bundan sonra da temel atma ve açılışların devam edeceğini belirtti.

18 Ağustos'ta Havacılık ve Uzay Lisesi'nin temelini atacakları müjdesini veren Palancıoğlu, tüm vatandaşları davet etti.

Konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, hayırseverler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kayseri Valiliği Gökmen Çiçek Cami Güncel Haberler

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