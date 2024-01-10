Melikgazi Belediyesi Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi'ni Hizmete Açtı

Melikgazi Belediyesinin Kazım Karabekir Mahallesinde yapımını tamamladığı Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, açılış töreninde, ilçeye bugüne kadar 15 akıl küpü kütüphanesi kazandırdıklarını bildirdi.

Kazım Karabekir Mahallesinde önce kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlatan Palancıoğlu, dönüşümün ardından sosyal donatıları hayata geçirdiklerini, sağlık ocağı, pazar yeri, spor sahası, park ve kütüphane yaptıklarını belirtti.

Son 5 yılda 21 okul yaparak Türkiye'de en çok okul yapan belediye olduklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimizi imar ederken nesillere ve gençlerimize yönelik çalışmalar da yapıyoruz O yüzden okullar, eğitim ve gençlik projelerimiz bizler için çok önemli. TEKNOFEST'te yarışacak gençlerimize maddi destek oluyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda gençliğimizin daha güçlü olması için eğitime önem veriyoruz. Buradaki kütüphane özel çalışma odaları ve kafeteryası ile gençlerimize güzel imkanlar sunuyor. Türkan teyzemize çok teşekkür ederiz, adı burada yaşayacak, dua alacak. Toplam 15 milyon liraya mal olan bir proje oldu. Şu ana kadar okul ve kütüphanelere harcadığımız miktar 1 milyar TL'ye yaklaştı."

Yücesan ailesi adına konuşan Mehmet Tav ise hayra vesile olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Programda Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kütüphane hizmete açıldı.