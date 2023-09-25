Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık ve Geridönüşüm Çalışmalarıyla Örnek Oluyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki diğer ilçe belediyelerine örnek olması için, Melikgazi Belediyesi'nin sıfır atık ve geridönüşüm çalışmaları çerçevesinde 'Eğitimle Dönüşüm Projesi'ni 10 belediye içinde iyi uygulama örnekleri arasında gösterdi.

Sıfır atık projesinde en önemli etkenin eğitim ve farkındalık olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'mizde atıkları kontrol altına alarak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak adına 'Sıfır Atık' çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Sıfır Atık projeleri ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle, daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefliyoruz. Bu çerçevede Melikgazi Belediyemiz sıfır atık eğitim tesisimizde yapmış olduğumuz sıfır atık eğitim çalışmalarımız diğer belediyelere örnek olması için bakanlığımız tarafından https://sifiratik.gov.tr/kutuphane/sifir-atik-iyi-uygulama-ornekleri paylaşıldı. Dolayısıyla en önem verdiğimiz konu eğitim ve farkındalık. Eğitime verdiğimiz önem nedeniyle toplama ayırma tesisimize geridönüşüm eğitim tesisi adını verdik. Bu tesiste çocuklarımıza eğitimler vererek sıfır atık farkındalığı oluşmasını sağlıyoruz. Burada öğrencilerimize geri dönüşümün anlatıldığı kağıt hamuru, plastik, çapak, granül, biyodizel ürünlerinin sergilendiği ve sıfır atık eğitiminin görsel olarak desteklendiği sergi salonumuzda mevcut. Hareketli geri dönüşüm maketi projesi çerçevesinde tesisin legosu yapılmıştır. Hareketli lego tesisi modelimiz ile hijyenik kaygılardan ve güvenlik probleminden dolayı tesisi gezemeyen öğrencilerin ve vatandaşların daha steril ve güvenlikli bir ortamda sıfır atık çalışmalarını anlayabilecekleri bir alan oluşturduk. Sıfır atık ekspresimiz ile tesise gelen ilköğretim öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildikten sonra tesis sahasında gezmeleri güvenli olmadığı için tesisi ve makine ekipmanlarını güvenle ve keyifle gezmelerini sağlıyoruz" dedi.

Melikgazi'de örnek ve referans olan çalışmalarla sürdürülebilirliğin sağlanması bilinciyle zorunluluk değil, sorumluluk olarak' çalıştıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu; "Eğitimle Dönüşüm Projemiz çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla küçük yaşlarda sıfır atık bilincini aşılıyoruz. Çevreyle ilgili olarak da geri dönüşüme kazandırılan atık miktarı artarken, atıkları ekonomiye kazandırarak destek oluyoruz. İlçemizde vatandaşlarımıza kaynakta ayrıştırma alışkanlığını da kazandırdık. Başarılarımız da emeği geçen mesai arkadaşlarımıza ve bizleri buna layık gören Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ