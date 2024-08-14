Melikgazi Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Farkındalık Kampı Sona Erdi
Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam ve farkındalık kampı Gesi Kamp Merkezi'nde sona erdi. 3 gün süren kampta vatandaşlar, spordan sanata birçok etkinliğe katıldı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kampa katılan vatandaşlara teşekkür ederek, faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.
Melikgazi Belediyesinin "Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Melikgazi" temasıyla düzenlediği sağlıklı yaşam ve farkındalık kampı sona erdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren kampta vatandaşlar, spordan sanata birçok etkinliğe katıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kampa katılan vatandaşlara teşekkür ederken, Gesi Kamp Merkezi'nde faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.