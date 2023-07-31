Melikgazi Belediyesi Parklardaki Oyun Alanlarını Dezenfekte Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çocukların daha steril alanlarda, güvenle oyun oynamaları için, parklardaki oyun alanlarının dezenfekte edildiğini söyledi.

Yaz ayalarının gelmesi ve parkların kullanımının artmasıyla oyun gruplarında dezenfekte çalışması yapıldığını hatırlatan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Parklar bizim için her zaman ayrı bir önem taşıdı. Çocuklarımızın güvenle, sağlıkla, emniyetli bir şekilde eğlenebilmeleri ve gelişmeleri her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Çocuklarımızın eğlenirken öğrenebildikleri, spor yapabildikleri, sosyalleşebildikleri park alanlarımız, ailelerimizi de mutlu ediyor. Çalışmalarımızı özellikle çocuklar ve gençler için titizlikle yürütüyoruz. Çocukların gün içerisinde oyunlar oynadıkları yerler olan parklarımızı, düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın sürekli temas halinde oldukları oyun alanlarının hijyenik olması da hayati bir önem taşıyor. Ailelerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın içi rahat olsun" dedi.

Ayrıca ilçede yeşil alan sayısının arttığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, ilçeye yeni parklar da kazandıracaklarını belirtti. - KAYSERİ