Melikgazi Belediyesi Osmanlı Mahallesi'nde Gençlere Hizmet Verecek Yeni Tesisi Hayata Geçiriyor

Melikgazi Belediyesi gençlere hizmet verecek yeni tesisi Osmanlı Mahallesi'nde hayata geçiriyor.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı Mahallesi ve civar mahallelerde bulunan gençlerin yararlanması amacıyla yapımında sona geldikleri projeyi yerinde incelediklerini belirtti.

Gençlere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Osmanlı Mahallesi'nde Hacı Ali Karamercan Lisesi karşı köşesinde eski fırın olarak kullanılan belediyemize ait yeri gençlik merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi olarak düzenliyoruz. Gençlerin bir araya geleceği, çay, kahve içecekleri, ders çalışabilecekleri, muhabbet edecekleri güzel bir ortam. Arkadaşlar da sağ olsun güzel bir şekilde son aşamaya getirdiler. 1 ay içerisinde tefrişatı tamamlanarak açılmış olacak."