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Melikgazi Belediyesi Öğrencilerle Birlikte Atık Topladı

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Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Kırlangıç Vadisi'nde 500 kilogram atık topladı. Etkinlik, atık yönetimi konusunda farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesince düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Kırlangıç Vadisi'nde 500 kilogram atık topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Erciyes Üniversitesi Sürdürülebilirlik Topluluğu ve Sıfır Atık Kulübü üyesi öğrencilerin katılımıyla Hisarcık ilçesindeki Kırlangıç Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, atık yönetimi konusunda farkındalık yaratma amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Öğrencilerin bu tür etkinliklerde gönüllü yer almasından dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Palancıoğlu, "Doğada vakit geçiren her vatandaşımıza sesleniyorum, lütfen doğayı ve çevremizi temiz tutalım. Bu doğal güzellikleri korumak ve temiz tutmak belediye dahil hepimizin görevidir. Etkinlik sonunda 500 kilogram atık toplandı. Etkinliğimiz havanın, suyun, toprağın kirlenmediği, kuraklığın olmadığı günlere vesile olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Erciyes Çevre Etkinlik Güncel Haberler

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