Melikgazi Belediyesi Öğrencilere Karnelerini Dağıttı
Melikgazi Belediyesi tarafından Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nun bulunduğu eğitim kompleksinde düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini aldı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocukların ve ailelerin yüzlerini güldürdüklerini belirtti.
Melikgazi Belediyesince Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nun bulunduğu eğitim kompleksinde düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, düzenlenen törenle çocukların ve ailelerin yüzlerini güldürdüklerini ifade etti.
Binlerce çocuğun karne aldığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Kazım Karabekir Mahallemizdeyiz. Burada 3 okul, 1 spor salonu ve büyük bir park yaptık. Karne şenliğini burada gerçekleştiriyoruz. Burada ilkokulumuz, ortaokulumuz ve anaokulumuz var. Binlerce çocuğumuz burada karne alıyor ve mutlular. Allah çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin. Bu ülkeye, ailelerine, vatana ve millete faydalı birer birey olmalarını nasip etsin. Yavrularımıza değer veriyoruz. Karneleri hayırlı olsun."