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Melikgazi Belediyesi'nden Yangın Güvenliği Eğitimi

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Melikgazi Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı kapsamında personele yangın, yangından korunma ve yangına müdahale eğitimleri düzenledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı uzman eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra yangın tatbikatı da yapıldı.

Melikgazi Belediyesi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı" kapsamında personele yönelik yangın, yangından korunma ve yangına müdahale eğitimleri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Eğitim Tesisi'nde düzenlenen eğitim programı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının uzman eğitmenleri tarafından verildi.

Eğitim programında yangınla mücadele teknikleri, yangın güvenliği önlemleri ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Teorik eğitimlerin ardından personeller bina dışında gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile öğrendiklerini pratikte uygulama fırsatı buldu.

Eğitimlerin önemini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yangına donanımlı bir şekilde müdahale edebilmenin, hayat kurtarıcı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

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