Melikgazi Belediyesi'nde 'dijital imar' uygulaması başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mimar ve müteahhitlerin belediyeye gelmeden internet üzerinden mimari projelerini teslim edebilecekleri dijital imar döneminin başladığını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak birçok alanda ilkleri başardıklarını dile getirerek, şimdi de imar işlerini dijital ortama taşıyarak mimar ve müteahhitlerin belediyeye gelmeden birçok işlemi yapabilecekleri kolaylığı sağladıklarını kaydetti.

Sistemi yakın zamanda Türkiye Belediyeler Birliği ile tanıtacaklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"600 bin nüfuslu bir ilçeye hizmet ediyoruz. Bu kapsamında artık bürodan, evden, tatilden dahi mimar ve mühendislerin, yapı denetim şirketlerinin projeleri ile ilgili illa Kayseri'de olmaları da şart değil. Mimari projelerini artık internet ortamından sunacaklar. Artık firmalarımız tüm projelerini tek tıkla belediyemize iletebilecekler. Bütün altyapımızı arkadaşlarımız pandemi döneminde çalıştı ve tamamladı. Böylece hem zamansal hem de ekonomik bir kazanım elde edilecek. İlklerin Belediyesi Melikgazi'mize de bu yakışırdı. Her proje için belediyemize getirilen ozalit baskılara gerek kalmadan dijital ortamdan yollayacaklar. Böylece hem zamandan hem ekonomiden tasarruf edeceğiz. Böylece bakanlıkların bunları arşivlemesi de dijital olarak daha kolay olacak. Yakında Türkiye Belediyeler Birliği ile tanıtımını yapacağız. Hayırlı olsun."