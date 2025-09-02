Melikgazi Belediyesi'nden Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı

Melikgazi Belediyesi, okullara ve mahallelere "Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı" ile geri dönüşüm bilinci aşılayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık İyi Uygulamaları Projesi" için sağlanan ödenek ile okullarda ve mahallelerde sıfır atık projesinin geliştirilmesi ve sıfır atık eğitimlerinde kullanılmak üzere "Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı" tedarik edildi.

Geri dönüştürülebilen ambalaj atıkları, bitkisel yağlar, atık piller ve benzeri atıklar, araç ile mahallelerden alınarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Melikgazi Belediyesi GES projelerinden elde edilen elektrikle şarj edilecek araç, cep telefonuna indirilecek uygulama ile istenirse takip edilebilecek.

Mobil aracın içinde eğitim için 3 boyutlu çizimler yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için sıfır atık çalışmalarına önem verdiklerini, her hafta binlerce binada düzenli olarak mavi poşetlerle geri dönüştürülecek atıkların toplanmasını sağladıklarını belirtti.

400 sıfır atık toplama ekipmanı ile ambalaj atıklarını toplama ve ayrıştırma hizmeti sunduklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık ve Eğitim Tesisimiz ülkemizde referans gösterilen toplama-ayırma tesislerinden birisi. Binlerce öğrencimiz tesisimizde sıfır atık konusunda eğitim alıyor. Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Proje Uygulama Yarışması'nda, 'Hareketli Lego Geri Dönüşüm Tesis Modeli' ödüle layık görüldü. Şimdi ise çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşımak adına 'Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı'mızı Melikgazi'mize kazandırdık. Aracımız etkinlik alanlarımızda, okul ziyaretlerimizde, gezilerimizde bize eşlik edecek ve vatandaşlarımızı sıfır atık konusunda bilinçlendirirken aynı zamanda atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırabilecek."