Melikgazi Belediyesi'nden 30 Ağustos Mahallesi'ne 9 Bin Metrekarelik Yeni Park

Melikgazi Belediyesi, Belsin bölgesi 30 Ağustos Mahallesi'nde 9 bin metrekarelik bir park inşaatına başladı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bölgeyi cıvıl cıvıl hale getirecek projeyi duyurdu.

Melikgazi Belediyesi Belsin bölgesi 30 Ağustos Mahallesi'ne 9 bin metrekarelik park yapmak için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde gerçekleştirilen park ve bahçe çalışmalarına yenilerini eklediklerini belirtti.

Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Belsin bölgesi 30 Ağustos Mahallesi'nde 9 bin metrekarelik büyük bir alanda park yaptığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak yürüyüş yolu, çocuklarımızın oynayabilecekleri oyun alanları, kamelyalar derken burası önümüzdeki yaz cıvıl cıvıl bir hale gelecek. Aynı zamanda yeni yapılan iki farklı sitemiz var. Bu sitelerimizin de ihtiyacını karşılayacak parkları yapacağız. Melikgazi'miz her geçen gün güzelleşiyor. 6 yıl içerisinde 300'e yakın park yapmıştık. Yeni park ihtiyaçlarını da gözeterek ilçemize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
