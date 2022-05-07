Melikgazi Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı - Haberler

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Melikgazi Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Melikgazi Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından deprem tatbikatı yapıldı.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından deprem tatbikatı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, depreme karşı bilinç oluşturma ve sonrasında doğru hareket etme amacıyla tatbikat düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışanların deneyim kazandığını belirtti.

Olası bir tehlikeye karşı izlenebilecek yol haritası çıkarıldığını anlatan Palancıoğlu, "Bugün bu tatbikatlar, yarın deprem anında nasıl davranmamız gerektiğini, hayatımızı nasıl kurtarabileceğimizi bize öğretiyor. Deprem, ülkemizin bir gerçeği. Rabbim olası bir afetten ülkemizi korusun. Ancak bizler de her daim hazırlıklı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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