Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesinde Yol ve Çevre Düzenlemesi Başlatıyor

Ulaşımı rahatlatmak ve mahalleyi daha nitelikli hale getirmek amacıyla Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesinde geniş kapsamlı yeni bir çalışmaya başlıyor. Yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi yapılacak, merkez cami genişletilecek ve sosyal tesisler yenilenecek.

Ulaşımı rahatlatmak ve mahalleyi daha nitelikli hale getirmek amacıyla yol ve çevre düzenlemesine hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesinde geniş kapsamlı yeni bir çalışmaya başlıyor.

Vatandaşlarla buluşup mahallelinin sorunlarını dinleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Burada inşallah çeşitli düzenlemeler yapacağız. Dolayısıyla Mimarsinan Meydanı Kayserili vatandaşlarımızın ziyaret edebileceği çok daha nitelikli hale gelecek. Merkez Camide cenaze namazı kılınırken oldukça dar bir alanda kılınıyordu, şimdi yeni projeyle orayı genişleterek yeni bir alana taşıyoruz. Kültür Evini ve sosyal tesisleri inşallah yenileyeceğiz. Buraya bayanlar için güzel bir sosyal tesis planlıyoruz, inşallah onu yapacağız. Yollarla ilgili talepler var onları değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "En iyi şekilde Mimarsinan Mahallemize hizmet edeceğiz. Mimarsinan denilince Mimarsinan'ın taş işçiliği akla gelmekte. Şu anda Kayseri'nin camilerinin birçok minaresi, kubbesi, tamamı neredeyse Mimarsinan Mahallesi'ndeki ustalarımız tarafından yapılmış durumda. Dolayısıyla onlara yakışır bir şekilde burada güzel hizmetler yapacağız. Vatandaşlarımızın konforunu arttırmak ve daha güzel bir alanda yaşamalarını sağlamak bizim için bizim için önemli. Bu sebeple yol yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarını önemsiyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ