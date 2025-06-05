Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Mezarlık ve Camilerde Temizlik Çalışması Yaptı

Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Mezarlık ve Camilerde Temizlik Çalışması Yaptı
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Melikgazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklar ve camilerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hijyen koşullarının sağlandığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklar ve camilerde temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğunlukla ziyaret ettiği mezarlıklar ve camilerde hijyen koşullarının sağlanması için temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, camilerin ve mezarlıkların bayrama hazır olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara hayırlı bayramlar temennisinde bulunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarımızla gerekli hijyen koşullarını sağlayarak vatandaşlarımıza hizmet sağlıyoruz. Camilerde halılardan cam temizliğine, şadırvandan minber temizliğine varıncaya kadar bir bakım gerçekleştirildi. Mezarlıklarda ise ağaç budama, yaprak süpürme, çim biçme ve genel çevre düzenleme çalışmaları yapıldı."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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