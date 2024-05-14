Melikgazi Belediyesi Hunat ve Cumhuriyet Mahallelerinde Kentsel Yenileme Çalışması Yapacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat ve Cumhuriyet mahallelerinde kentsel yenileme çalışması yapacaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, kentin göbeğindeki Kazancılar Çarşısı ve Gön Han'daki çalışmalarla şehir merkezini güzelleştirdiklerini anımsattı.

Şehrin merkezini misafir odası olarak tasarladıklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrin içinde en yoğun kullanılan alanlar olduğu için bizim de bu alanları elimizden geldiğince güzelleştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda eski Dedeman Okulu'nun bulunduğu alanda hayata geçirdiğimiz projemizle ömrünü tamamlamış betonarme binayı kaldırarak yerine park yaptık. Burada bulunan eski Nazmi Toker binasını yenileyerek içerisinde sanat atölyelerinin olduğu çeşitli eğitimlerin, kurslarının verildiği, sergilerin açıldığı sosyal merkez yaptık. Şehrin merkezine dokunarak mümkün oldukça güzelleştireceğiz. Özellikle Hunat Mahallesi bu dönem bizim önceliğimiz olacak. Hunat ve Cumhuriyet mahallelerinde kentsel yenileme çalışmalarımız şimdiden hayırlı olsun."