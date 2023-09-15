Melikgazi Belediyesi Güzelköy ve Gesi Kayabağ Mahallesi arasındaki bağlantı yolunu yeniledi

Melikgazi Belediyesi, Güzelköy ve Gesi Kayabağ Mahallesi arasındaki çift yönlü 3 kilometrelik bağlantı yolunu yenileyerek daha konforlu ve güvenli bir yolu hizmete sundu. Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılan çalışmaların devam edeceğini ve hedeflenen sürede tamamlanacağını belirtti.

Güzelköy ve Gesi Kayabağ Mahallesi arasındaki çift yönlü 3 kilometrelik bağlantı yolunu yenileyen Melikgazi Belediyesi, yaptığı çalışma ile daha konforlu ve güvenli bir yolu hizmete sundu.

Melikgazi'nin dört bir yanında durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yeni bağlantı yolu ile iki mahallemiz ulaşım noktasında daha düzenli bir yola kavuştu. Geçen hafta yaptığımız çalışmalar ile Güzelköy ve Kayabağ arasındaki yol yenileme çalışmalarına başlamıştık. Ekiplerimiz çalışmalarını özverili bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirdiler. Referans belediye olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürürken ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Yapılan planlama ile birçok alanda yeni yol ve sokak çalışması yapılırken, kullanım sonrası aşınan birçok yolun da tamiratı, bakım ve onarımını da gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç duyulan mahallelerde yol açma çalışmaları devam edecek. Yeni bağlantı yolumuz ile iki mahallenin ulaşım noktasında daha düzenli bir yola kavuştu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim kaza ve beladan korusun" dedi.

Başkan Palancıoğlu, hava şartlarının elverdiği sürece yol yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüleceği ve ekiplerinde hummalı bir çalışmayla yolları hedeflenen sürede tamamlayacaklarını söyledi. - KAYSERİ