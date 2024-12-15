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Melikgazi Belediyesi, Geri Dönüşümle Doğayı Koruyor

Melikgazi Belediyesi, Geri Dönüşümle Doğayı Koruyor
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Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, 2024'te 65 ton atık yağ toplayarak 65 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesini önledi ve 8 bin 500 ton geri dönüşümle 90 bin ağacın kesilmesine engel oldu.

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi 2024'te 65 tona yakın atık yağ toplayarak 65 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesini önledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, 2024 yılında toplamış olduğu 8 bin 500 ton geri dönüşümle doğadan 90 bin ağacının kesilmesine engel oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ev ve iş yerlerinin yanı sıra geri dönüşüm noktalarından toplanan binlerce ton atığı ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Palancıoğlu, haftalık düzenli olarak 4 bin binadan ve çeşitli iş yerlerinden 2024 yılında 8 bin 500 ton karışık ambalaj atığı toplandığını aktardı.

Bu sayede 90 bin ağacın kesilmesini önlediklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılı içerisinde Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 65 ton atık yağ toplanırken böylece 65 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesi de önlenmiş olduk. Ayrıca bir eğitim tesisi gibi hizmet veren geri dönüşüm tesisimizde bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri kapsamında 5 bin öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi. Ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Melikgazi hedefliyoruz. İlçemizde atıkların toplanması noktasında başarı oranımız oldukça yüksek. Geri dönüşüm çalışmalarımızda bize destek veren vatandaşlarımıza, esnafımıza ve tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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