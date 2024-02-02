Üye Girişi
Haberler

Melikgazi Belediyesi, Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nde Yaşlılara Sosyal Aktivite İmkanı Sağlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nde yaşlılara sosyal aktivite imkanı sağlandığını bildirdi. Merkezde yaşlılar çay eşliğinde sohbet ediyor, gazete ve kitap okuyarak boş vakitlerini değerlendiriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nde yaşlılara sosyal aktivite imkanı sağlandığını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, merkezin yaşlılar tarafından sevildiğini ve yoğun kullanıldığını ifade etti.

İlçede her kesime yönelik projeler geliştirildiğine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve mutlu yaşamalarını sağlamak görevlerimiz arasında. Belediye olarak mahalle kültürünü ön plana çıkartacak butik tesisler yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalışıyoruz. Kadın, yaşlı, genç ayırt etmeden tüm topluma hitap eden birçok projemiz var. Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'mizde bir araya gelen yaşlılar, çay eşliğinde sohbet ediyor, gazete ve kitap okuyarak boş vakitlerini değerlendiriyor."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Palancıoğlu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor neden yok? 2 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 2 Şubat Yalı Çapkını 56. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 2 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Saboor Muradı nedir, kimdir? Ateş Kuşları CANLI İZLE! 2 Şubat Ateş Kuşları 41. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Hara filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hara filmi ne zaman, nerede çekildi? Hara filmi yaşanmış hikaye mi, gerçek mi? En iyi korku filmleri neler? Hafta sonu için film önerisi! ANKARAGÜCÜ – SİVASSPOR CANLI: Ankaragücü – Sivasspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Sivasspor canlı yayın linki! Ankaragücü - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Sivasspor maçı nereden izlenir? Hatayspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Fatih Karagümrük FK hangi kanalda, şifresiz mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Haftanın finalinde bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç gram? Gelinim Mutfakta bilezikler kaç ayar, gerçek mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title