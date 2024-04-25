Melikgazi Belediyesi çölyak hastaları ve hasta yakınlarıyla glütensiz mutfakta etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, çölyak hastaları ve yakınları glütensiz yiyecekler hazırladı.

Etkinliğe katılan Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na çölyak hastalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Melikgazi Belediyesinin MELMEK kurslarında verilen eğitimle yaşam kalitesini düşüren çölyak hastalığıyla mücadele eden hastalar, belediye tarafından tedarik edilen glütensiz malzemelerle kurabiye, pasta, ekmek gibi yiyecekler üretebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, belediye olarak çölyak hastalarına destek olmak için glütensiz gıda desteği sağladıklarını, MELMEK kurslarında çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına, glütensiz malzemelerle yiyecek hazırlayabilmeleri için eğitim verdiklerini belirtti.