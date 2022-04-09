Melikgazi Belediyesi, çocukları iftarda buluşturdu

Kayseri'de 1300 çocuk, Melikgazi Belediyesinin düzenlediği iftar programına aileleriyle katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Barış Pınarı Etkinlik Parkı'ndaki programda, ramazan ayı programları çerçevesinde ilerleyen günlerde çocuklara yönelik başka etkinlikler de düzenleyeceklerini söyledi.

Ülkenin geleceği çocuklar için 6 teknoloji atölyesi açtıklarını, 8 kütüphane açacaklarını belirten Palancıoğlu, "Yaz boyunca çocuklara yönelik spor, müzik ve eğitimle ilgili etkinliklerimiz olacak. Tüm çocukların bu etkinliklere katılmasını istiyoruz. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah birlik ve beraberlik içinde oruçlarımızı tutmayı, ibadetlerimizi yapmayı ve Ramazan Bayramı'na ulaşmayı nasip etsin." dedi.

İftara katılan çocuklar, çeşitli etkinliklerle eğlendi.