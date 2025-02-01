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Melikgazi Belediyesi Çocuklar için Etkinlikler Düzenledi

Melikgazi Belediyesi Çocuklar için Etkinlikler Düzenledi
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Melikgazi Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli hale getirmek için farklı mahallelerde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde bando gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu, yarışmalar ve canlı müzik gibi aktiviteler yer aldı.

Melikgazi Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların keyifli yarıyıl tatili geçirmelerini sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt, Hisarcık Bahçelievler, Turan, Danişmentgazi ve Tınaztepe mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklere katılım yoğun oldu.

Bando takımı gösterileri, Hacivat-Karagöz sahne oyunu, çeşitli yarışmalar, canlı müzik etkinlikleri, palyaço oyunları ve maskotlarla gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocukların yüzünü güldürecek, eğitimlerine destek olacak, keyifle zaman geçirmelerini sağlayacak etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçenin 5 farklı bölgesinde düzenlenen etkinliklere ilgi gösterilmesinden mutlu olduklarını ifade eden Palancıoğlu, çocukların ve gençlerin geleceğine destek olmak için bu tür programlara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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