Melikgazi Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Melikgazi Belediyesinin 1 yıllık faaliyetlerinin yer aldığı 2021 faaliyet raporu nisan ayı meclis toplantısında oy çokluğu ile onaylandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Melikgazi Belediyesinin 2021 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile onaylandı.

Toplantıda konuşan Palancıoğlu, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Melikgazi halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirtti.

Palancıoğlu, "Belediye çalışanlarımızın özverisi, vatandaşlarımızın desteğiyle birçok şeyi gerçekleştirdik. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımızdan geçmişte nasıl söz ettirdiysek şimdi de söz ettirmeye devam edeceğiz. Bütün planlamalarımızı daha iyiyi sunmak üzerine öngörerek, yarını düşünerek ve karşılaşabileceğimiz her şarta hazırlıklı olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.