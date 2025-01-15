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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve beğendiği eserleri seçti. 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerindeki fotoğraflar üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Palancıoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber"de Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" adlı fotoğraflarını seçen Palancıoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesine oy verdi.

Palancıoğlu, bir görüntünün bin kelimeye bedel olduğunu, oylamaya katılınca bunu bir kez daha anladığını söyledi.

Oylamaya her yıl katıldığını belirten Palancıoğlu, fotoğrafları çeken muhabirleri de tebrik etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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