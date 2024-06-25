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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kuracak

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla düzenlenecek 'mobil başkan' uygulamasını tanıttı. Başkan, haftanın belirli günlerinde ilçedeki mahallelere giderek vatandaşlarla buluşacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, haftanın belirli günlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini yüz yüze dinlemek amacıyla düzenlenecek "mobil başkan" uygulamasını tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, uygulamayla vatandaşların taleplerini dinlemek için ilçede bulunan mahallere gideceklerini ifade etti.

Vatandaşların taleplerini yakından dinleyeceklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında iletişim merkezimiz ve WhatsApp ihbar hattımız vasıtasıyla vatandaşlarımız taleplerini belediyemize en hızlı şekilde iletiyorlar. Bunu daha da hızlandıracağız. Vatandaşımızla zaten iç içeyiz ama daha da yakın olmak için mahallelerimizde inşallah yeni bir uygulama başlatıyoruz. İlk uygulamamız perşembe günü Anafartalar Mahallesi Belsin Kürsü Durağı Latif Başkal Camisi önünde saat 17.00'de gerçekleşecek. İnşallah bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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