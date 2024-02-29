Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projelerini anlattı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) şubat ayı meclis toplantısında projelerini anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, meclis üyelerine ve esnafa Melikgazi'de 5 yılda yaptıkları hizmetlere ilişkin sunum yaptı.

İlçedeki her mahalleye dokunduklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Asli görevimiz olmamasına rağmen birçok hizmeti ilçemize kazandırdık. Türkiye'de en çokların belediyesi olduk. En çok okul, en çok sağlık ocağı ve sosyal tesis yapan belediyeyiz. Kamu kaynaklarımızı en iyi şekilde kullandık. Melikgazi'mize 5 yılda 21 okul, 15 kütüphane, 15 aile sağlığı merkezi, 15 sosyal tesis, 18 cami, 9 Kur'an kursu, 270 yeni park, 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Geçmişimize sahip çıkıp Gön Han ile Köşk Medrese başta olmak üzere birçok tarihi eseri restore ederek hizmette rekor kırdık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla Türkiye'de örnek dönüşüm çalışmaları yaptık. Çarşı Melikgazi projemiz adından 100 yıl sonra bile bahsettirecek bir proje. Özellikle içinde meyve sebze, baharatçı, kuruyemişçiler, pastane, kasap gibi gıdayla alakalı birçok şey olacak."

Palancıoğlu, yeni dönemde de proje odaklı belediyeciliğe devam edeceklerini ifade etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise Palancıoğlu'na başarı diledi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan da Palancıoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.