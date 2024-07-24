Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi inşaatını inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapımı devam eden Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şirintepe Mahallesi'nde hizmet verecek olan 5 hekim kapasiteli aile sağlığı merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Palancıoğlu, Melikgazi'de sağlıkla ilgili ihtiyaç kalmaması için her mahallede çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Bu aile sağlığı merkezini de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerle en çok proje yapan belediyeyiz. Türkiye'de rekor hizmetler yaptık. 21 okul, 15 sağlık ocağı yaptık. Kütüphaneler, parklar yapıyoruz. Çok şükür el ele verdiğimizde birlik ve beraberlik içerisinde bu hizmetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Buradaki sağlık ocağımız da 5 aile hekimi kapasiteli. İnşallah yazın sonuna bitecek ve Şirintepe Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımız sağlık hizmetini çok daha yakın yerden almaya başlayacak. Çataloğlu ailesine, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."