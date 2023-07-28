Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Aşure Günü'nde vatandaşlara aşure ikram etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Aşure Günü dolayısıyla cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram ederek, günlerini tebrik etti. Aşure Günü'nün tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Palancıoğlu, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi 'Aşure Günü' dolayısıyla cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram ederek, günlerini tebrik etti.

Aşure Günü'nün tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Doç. Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi olarak Aşure Günü'nün bizlere hatırlattığı birlik ve beraberlik duygularını en güzel şekilde yaşıyor, muhabbetimizi el birliğiyle pekiştirmeye devam ediyoruz. Cuma namazı sonrası Hunat Cami'de Aşure günün manevi huzurunu yaşatmak adına vatandaşlarımıza aşure ikram ettik. Muharrem ayı ve Aşure Günümüz birliğin, dirliğin ve beraberliğin devamına vesile olsun. Muharrem ayı Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir. Bende bu vesile ile Aşure Günü'nü tebrik eder, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi. - KAYSERİ