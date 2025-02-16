Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız

Netanyahu şart koşup tehdit etti: Cehennemin kapılarını açacağız
AK Partili Sarıçam kendini böyle savundu: Espri maksadından saptırıldı

Skandal sözlerin ardından AK Partili vekil özür diledi
Özel'in 'kavga' iddiasına Bakan Kurum'dan yanıt: Türk siyasetinin Ziya'sı...

Özel'in 'kavga' iddiasına Bakan Kurum'dan yanıt

Melikgazi Basketbol, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti

Melikgazi Basketbol, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Melikgazi Basketbol, Bodrum Basketbol'u 93-43 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın periyotları Melikgazi'nin üstünlüğü ile geçildi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: İsmail Binbir, Burak Erkan, Hakkı Ünver

Melikgazi Kayseri Basketbol : Kübra Erat 3, Dangerfeld 25, Doğa Adıcan 7, Aslıhan Kaçar 1, Gonca Karataş 4, Candan Eylül Dikmen 11, Meltem Avcı 7, Özge Bilgin 1, Şuğranur Hatice Sönmez 16, Powers 10, Fall 8

Bodrum Basketbol : Selin Tekin 16, Sıla Tunçdemir 2, Azra Erçelik, İdal Yavuz 7, Elif Bati 2, Gizem Tüzün 12, Eslem Güler 4, Belçim Naz Şahinkanat

1. periyot: 32-15

Devre: 60-25

3. periyot: 76-34

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Melikgazi Basketbol, Bodrum Basketbol'u 93-43 yendi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
img

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
img

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
img

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

Tek gol var! Tempo inanılmaz
Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi
ABD'nin 1 tonluk 'kıyamet bombaları' İsrail'e ulaştı

"Kıyamet bombaları" İsrail'de! İlk görüntüler geldi
Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe'nin cenaze törenine damga vuran detay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.