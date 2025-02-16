Melikgazi Basketbol, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Melikgazi Basketbol, Bodrum Basketbol'u 93-43 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın periyotları Melikgazi'nin üstünlüğü ile geçildi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: İsmail Binbir, Burak Erkan, Hakkı Ünver
Melikgazi Kayseri Basketbol : Kübra Erat 3, Dangerfeld 25, Doğa Adıcan 7, Aslıhan Kaçar 1, Gonca Karataş 4, Candan Eylül Dikmen 11, Meltem Avcı 7, Özge Bilgin 1, Şuğranur Hatice Sönmez 16, Powers 10, Fall 8
Bodrum Basketbol : Selin Tekin 16, Sıla Tunçdemir 2, Azra Erçelik, İdal Yavuz 7, Elif Bati 2, Gizem Tüzün 12, Eslem Güler 4, Belçim Naz Şahinkanat
1. periyot: 32-15
Devre: 60-25
3. periyot: 76-34
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Melikgazi Basketbol, Bodrum Basketbol'u 93-43 yendi.