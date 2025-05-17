Melikgazi Başkanı Palancıoğlu, Vatandaşlarla Buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, program kapsamında Altınoluk Mahallesi'nde vatandaşların ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

"Mobil başkan" uygulaması kapsamında makamı mahallere götürmeye devam eden Palancıoğlu, 6 senedir Melikgazi'ye hizmet ettiklerini belirtti.

Palancıoğlu, mahalleri gezerek talepleri yerinde dinlemeye devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Okul, sağlık merkezi, kütüphane ve parklar gibi çeşitli rekor hizmetler yaptık. Türkiye'de en çok park yapan belediyeyiz. Yaptığımız çalışmalarla Altınoluk Mahallesi çok güzel bir hale geldi. Milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla her zamanki gibi değerli vatandaşlarımızla buluşmaya, istişare etmeye ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyoruz. Bize gelen her türlü istek ve talepleri, imkanlarımız ölçüsünde çözmeye gayret gösteriyoruz. Katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyeciliğin gerekliliği olarak vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz."

Altınoluk Mahallesi muhtarı Hayriye Çevrim de mahallesinde yapılan hizmetler için Palancıoğlu ve belediye personeline teşekkür etti.