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Melen Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı'na düşen bir kişi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda kişinin bilinci açık ve sağlık durumu iyi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı'na düşen kişi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çaybükü köyünde çayın kenarında balık tuttuğu iddia edilen Emirhan Güner (35), dengesini kaybederek suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Melen Çayı'nda akıntıya kapılarak yaklaşık 1 kilometre sürüklenen Güner'i, sedye ve halat yardımıyla sudan çıkaran ekiplere vatandaşlar da yardım etti.

Çaydan çıkarılan Güner, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güner'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Cumayeri İtfaiye Düzce AFAD Güncel Haberler

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