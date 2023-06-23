Melek Zeynep Bulut'un 'Açık Yapıt'ı Londra Tasarım Bienali'nde Public Award kazandı

Bulut'un performatif, deneysel bir mekan kurgusu olan eseri "Açık Yapıt", 1-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Londra Tasarım Bienali'nde Somerset House'da yer aldı.

BULUT: TÜM ÖĞRETİLERE KARŞI KADİM BİR SOYUTLAMAYDI

Melek Zeynep Bulut ödül sonrası DHA'ya yaptığı açıklamada, "Açık Yapıt, adına dünya dediğimiz tüm bu katılığa, insanı yalnız bir cisme sıkıştıran tüm öğretilere ve öteki yapan tüm sınırlara karşı kadim bir soyutlamaydı. Maddeyi, cismi değil ötesini görmeyi hedefleyen bir heybet idi. Sergi boyunca ziyaretçiler tarafından çok sevildi ve 2023 yılının Londra Tasarım Bienali Public Ödülünü de ülkemize kazandırdı. Elbette çok mutluyuz. Dilerim nicelerimizin önünü açsın" dedi.

AÇIK YAPIT HAKKINDA

Eşik, dönüşüm metaforlarının etrafında şekillenen, performatif bir mekan, tiyatral bir geçişler sergilemesi olan "Açık Yapıt", insanlık tarihi boyunca güç, sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi temsili olan kavramların anlamları üzerine tartışmayı temel alıyor. Tıpkı bir enstrüman gibi çalışan hareketli ve sesli yüzeylerin oluşturduğu soyut kapılar ve dolaşım planı ziyaretçiyle etkileşime geçerek yerleşimin bir parçası haline dönüştürüyor. Algı ve madde üzerinden bir deneyim sunan "Açık Yapıt", temellerini kapı, geçiş ve eşik kavramları üzerine kuruyor. Açık bir karşılamanın temsili olarak kapıların birbiriyle bağlanıp bir duvar ya da koridor oluşturmasından öte yerleştirme bir forma dönüşmekten uzak duruyor. İnsanlık tarihi boyunca yerleşmiş formlar "Açık Yapıt" üzerinde konuşuyor.

MELEK ZEYNEP BULUT HAKKINDA

1989 İstanbul, Beyoğlu doğumlu sanatçı, resim ve heykel temelli eğitiminin ardından mimarlık ve tasarım alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Halen hem İstanbul hem de Paris'te multidisipliner bir stüdyo olarak üretimlerini sürdürmektedir.