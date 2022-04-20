Melbourne'de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı

Avustralya'nın Melbourne kentinde içinde 12 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu caddedeki evlerin arasına iniş yaptı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu, ağaçlara çarparak caddede bulunan evlerin arasına acil iniş yaptı. Sabah erken saatlerde acil servise yapılan çağrı üzerine olay yerine gelen ekipler, kazada kimsenin yaralanmadığını belirtti. Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu yaptığı açıklamada, yolcular ve pilot ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Balonun pilotu Nick Brau konu ile ilgili yaptığı açıklamada, balonun ilk uçuşu olduğunu ve yaklaşık yarım saat uçmalarına rağmen balonun düzgün bir hava kapasitesine ulaşamadığını söyledi. Olayın biraz utanç verici olduğunu ve açıklayamadığı bir nedenden kaynaklandığını belirten pilot Brau, "Balonu hareket ettirmek için kullandığımız ve üstten sıcak havayı serbest bırakan valf düzgün şekilde çalışmadı. Balonu havada tutmak zorlaşıyordu ve bu yüzden alçaktan uçuyordum. Kumsala inmeyi hedefliyordum ama yaklaşık 200 metre daha ilerleyemedik" dedi.

Balonun acil iniş yaptığı esnada birkaç evin çatısına çarptığını söyleyen yolculardan biri olan Karen, "Hiç kimse yaralanmadı, pilot inanılmaz sakindi ve muhteşem bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel