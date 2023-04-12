Melania Trump, 'sus payı' konusunda kendisiyle ilgili değerlendirmelerde 'temkinli olunmasını' istedi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kocası hakkında "sus payı" olarak bilinen davada kendisiyle ilgili değerlendirme yapılırken "temkinli olunması" çağrısında bulundu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kocası hakkında "sus payı" olarak bilinen davada kendisiyle ilgili değerlendirme yapılırken "temkinli olunması" çağrısında bulundu.

Melania Trump, Donald Trump hakkındaki suçlamalar ve davaya ilişkin sessizliğini bozdu.

Melania Trump'ın ofisinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son birkaç hafta basın kuruluşları kişisel meselelerde eski First Lady'nin duruşuna dair bazı tahminlerde bulundular. Bu metinlerde isimsiz kaynaklar yazarların iddialarını aktardı. Okuyuculara First Lady'ye dair şeylerin doğru olup olmadığına karar verirken temkinli olmaları ve iyi değerlendirmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısınca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemekle suçlanmış ve 4 Nisan'da Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, "sus payı" soruşturmasıyla ilgili hakkındaki iddiaları da reddetmişti.

Trump, ülke tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.