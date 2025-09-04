Melania Trump, Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Önemine Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, yapay zekanın başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda giderek artan bir rol oynadığına dikkati çekerek, eğitimde yapay zekanın doğru kullanımına destek verdiklerini söyledi.

Melania Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Yapay Zeka Eğitimi Görev Gücü'nün ikinci toplantısına ev sahipliği yaparken, toplantıya bazı kabine üyesi bakanların yanı sıra Google, OpenAI ve IBM gibi teknoloji şirketlerinin yöneticileri de katıldı.

Trump, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı "Yapay Zeka Girişimi"nin bir parçası olarak eğitimde yapay zeka uygulamalarının giderek daha yaygın şekilde kullanıldığına dikkati çektiği konuşmasında, Trump yönetiminin bu konuda attığı adımlardan da övgüyle bahsetti.

Otomasyon, robotik ve veri odaklı teknolojilerin şekillendirdiği değişen dünyada başarılı olmaları için öğrencileri gerekli araçlarla donatmanın önemini vurgulayan Melania Trump, yapay zekayı eğitim, bilim, sağlık, tasarım ve ulusal güvenlik alanlarında "dönüştürücü bir güç" olarak tanımlayarak, sağlıklı bir büyüme sağlamak için yapay zeka araçlarının dikkatli kullanılması çağrısında bulundu.

Melania Trump'ın ardından açıklama yapan yetkililer, eğitimcileri, ebeveynleri ve endüstri liderlerini bir araya getirerek ülke çapında yapay zeka eğitim fırsatlarını genişletmeyi amaçlayan Başkanlık Yapay Zeka Yarışması'ndaki gelişmeleri ve sonuçları da duyurdu.

ABD Başkanı Trump, nisan ayında imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, yapay zeka araçlarının sınıflarda kullanımının kolaylaştırılmasına yönelik adımları içeren bir yönergeyi duyurmuştu.

ABD Eğitim Bakanı Linda McMohan da bakanlık bütçesinden artık yapay zeka yatırımlarına daha fazla pay ayıracaklarını belirtmişti.