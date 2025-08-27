Melania Trump, Başkanlık Yapay Zeka Projesi'ni Duyurdu

Melania Trump, öğrenci ve eğitimcileri yapay zekanın potansiyelini keşfetmeye teşvik edecek yeni bir projeyi başlattı. Proje, gelecek nesillerin yapay zeka konusunda bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.

WASHINGTON, 27 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, tüm ülkedeki öğrenci ve eğitimcileri yapay zekanın dönüştürücü potansiyelini keşfetmeye teşvik amacıyla Başkanlık Yapay Zeka Projesi'nin başlatıldığını duyurdu.

Melania Trump, salı günü yaptığı açıklamada, "Başkanlık Yapay Zeka Projesi, gelecek neslimizi bu önemli yeni teknolojiye ilişkin temel bilgilerle donatmak üzere atılan ilk adım olacaktır" dedi.

Program, öğrencileri yerel ve bölgesel sorunlara yapay zeka tabanlı çözümler geliştirmeye, eğitimcileri ise anaokulundan 12. sınıfa kadar öğrencilere yapay zeka kavramlarının öğretilmesinde yenilikçi yaklaşımlar oluşturmaya teşvik ediyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada söz konusu girişimin "gelecek nesli hızla gelişen bu alanı keşfetmeye ve bu alanda inovasyon yapmaya cesaretlendirmeyi" amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
